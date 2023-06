SM – Offerta Newcastle per Barella: ecco come hanno reagito da Viale della Liberazione

"Lo vogliono, o meglio, lo vorrebbero tutti e non può essere altrimenti". Apre così il servizio di Sport Mediaset in merito a Nicolò Barella che ha da poco terminato la sua migliore stagione con la maglia dell'Inter con 9 reti e 10 assist, con tanto di tre gol in Champions League che hanno accresciuto la sua dimensione internazionale.