Suning.com, Huang Mingduan (Alibaba) nuovo presidente. Steven Zhang amministratore

Suning.com ha comunicato la nuova composizione del CdA. Il nuovo presidente della società è Huang Mingduan, uomo di Alibaba

Con una nota ufficiale, Suning.com ha comunicato la nuova composizione del consiglio di amministratore. Il nuovo presidente della società è Huang Mingduan, uomo di Alibaba, società che fa capo a Jack Ma e che, all'interno del New New Retail Fund, ha acquistato nei mesi scorsi delle quote della controllata di Suning. All'interno del CdA anche Steven Zhang, presidente dell'Inter e figlio del capo di Suning, Zhang Jindong:

"Suning Tesco ha annunciato che sarà eletto il nuovo consiglio di amministrazione di Suning Tesco. Il consiglio di amministrazione ha eletto Huang Mingduan presidente del settimo consiglio di amministrazione della società; Liu Peng è stata nominata dall'azionista Taobao (China) Software Co., Ltd. e approvata dal consiglio di amministrazione come candidato a consigliere non indipendente; Ren Jun è stato nominato presidente della società e l'articolo 7 dello statuto è stato modificato come segue: il presidente è il legale rappresentante della società. Xian Handi, Cao Qun e Zhang Kangyang (Steven Zhang) nel CdA come amministratori non indipendenti. Inoltre, Huang Mingduan sarà il nuovo presidente di Suning.com e il signor Meng Xiangsheng ha chiesto le dimissioni dalla carica di vicepresidente senior della società a causa degli accordi di lavoro della società e non sarà più membro del comitato esecutivo della società", si legge.