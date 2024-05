"Poi, improvvisamente, qualcosa è andato storto. Ed è qui che diventa difficile districarsi nella matassa delle opposte ricostruzioni. Secondo alcune fonti, nel contratto del 2021 sono presenti clausole che Oaktree ha fatto valere per bloccare il rifinanziamento. Clausole che, in sostanza, impediscono a Zhang di compiere atti che possano ridurre il valore di un’eventuale vendita del club e, dunque, l’incasso futuro di Oaktree. Atti come, appunto, contrarre nuovo debito. Da qui il niet all’affare Pimco. Secondo altre fonti, invece, Oaktree ha preteso solo il rimborso tempestivo del debito. Sinora, invano".

"Potrà avvenire nei prossimi due giorni? Difficile. Resta l’ipotesi di una proroga per trovare una soluzione amichevole, ma Oaktree non pare incline a dilazioni. E, anzi, si appresta a escutere il pegno e a diventare proprietario dell’Inter. Il fondo ha intenzione di confermare la dirigenza, che sta portando risultati in campo e a bilancio, e conservare la competitività sportiva della squadra. Anche nell’ottica di una futura vendita dell’Inter. Quella che Oaktree ha preteso per tre anni da Zhang e da martedì potrebbe curare in prima persona". precisa il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.