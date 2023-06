Tuttosport: “Onana? L’Inter direbbe di sì se arrivasse questa cifra. Brozovic e Gosens…”

L'Inter resta in pole position per Davide Frattesi . Il centrocampista del Sassuolo è un obiettivo concreto dei nerazzurri che però non possono affondare il colpo se prima non completano una cessione.

"Il presidente Zhang, infatti, ha chiesto di chiudere il mercato estivo a zero e per dare l’ok a un’operazione in entrata, vuole prima incassare. I nomi sono noti. Per Brozovic c’è in corso una trattativa con l’Al-Nassr che ha finora offerto 18 milioni, ma l’Inter entro un paio di giorni si aspetta un rilancio intorno a 25. Gosens è nel mirino dell’Union Berlino che però è ancora lontano dai 15 milioni richiesti dall’Inter. Infine c’è Onana: il suo entourage giovedì era a Manchester per parlare con lo United. L’Inter adesso attende l’offerta e se sarà dai 50 milioni in su, difficilmente dirà di no. Chiusa una vendita, Marotta e Ausilio andranno all’assalto finale di Frattesi", spiega Tuttosport.