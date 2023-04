Onana, stagione super con l’Inter. Dalla Premier le prime sirene: United e Chelsea pronte

Stagione da incorniciare per ora André Onana con la maglia dell'Inter. Il portiere ha scalzato Handanovic dalla porta e si è preso la titolarità anche a seguito di tante ottime prestazioni. L'ottima annata ha attirato alcuni top club e l'Inter in estate potrebbe valutare le eventuali offerte, essendo Onana arrivato a parametro zero sarebbe un'ottima plusvalenza per le casse nerazzurre.