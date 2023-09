Onana sbaglia ancora, e in UK si chiedono: “Qualcuno può regredire così velocemente?”

Ma anche Goal.com, tra gli altri, ci va giù pesante. In pagella dà 4 al portiere ex Inter e motiva: "Ha commesso un errore orrendo che ha galvanizzato il Bayern e il pubblico di casa dopo un inizio sonnolento e da lì in poi è stato tutto in discesa per gli ospiti. Non si è avvicinato ai gol di Gnabry o Kane, ma è stato bravo a respingere il successivo gol di Choupo-Moting". In generale, comunque, i giornali inglesi analizzano senza mezzi termini le prestazioni di Onana, che viene da errori ripetuti in Premier League e che ieri non ha fatto male in Champions. Saprà risollevarsi al più presto?