Pandev: “L’Inter per me è tutto, ho fatto anni bellissimi. A gennaio? Qualcosa c’è stato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha commentato le voci di un suo possibile ritorno all’Inter lo scorso gennaio: “C’è stato qualcosa, ma tutti sanno la mia attenzione per il Genoa, voglio restare qua. L’Inter per me è tutto, mi ha portato in Italia, ho fatto anni bellissimi e ho vinto tutto. Ora sono qua e spero di salvare il Genoa. Il gol nel derby? Abbiamo vinto 2-0 con un uomo in meno, è stato il mio primo derby. Mourinho? Io dovevo uscire, poi mi ha detto di calciare, fare gol e poi uscire. E’ andata bene. Se guarderò il derby? Per forza”.