Paratici, frase dura ad Oriali. Ma c’è di più: “All’andata il ds con veemenza contro…”

"Stai zitto tu, questa è la volta buona che ti picchio": queste le parole del ds bianconero nei confronti di Lele Oriali

Non sarebbe solo Andrea Agnelli ad aver usato parole grosse contro i tesserati dell'Inter. Secondo il club nerazzurro, infatti, anche il ds della Juventus Fabio Paratici non è andato molto per il sottile nel rivolgersi a Lele Oriali. Scrive infatti La Gazzetta dello Sport: "L’Inter ha tirato in ballo il d.s. bianconero Paratici. I fatti, secondo i nerazzurri: Bonucci avrebbe apostrofato Barella, Oriali sarebbe intervenuto con un «pensa ai tuoi giocatori, ai nostri pensiamo noi». E a quel punto Paratici avrebbe detto ad Oriali: «Stai zitto tu, questa è la volta buona che ti picchio». Già all’andata l’Inter aveva notato comportamenti sopra le righe del capo dell’area sportiva bianconera: pur senza arrivare agli eccessi dello Stadium, a San Siro Paratici sarebbe andato con la stessa veemenza contro il capo della security interista, Claudio Sala".