Pavard, pronto un quinquennale. Inzaghi convinto di una cosa. Decreto Crescita? Solo…

È ormai questione di ore. Quando arriverà l'ok del Bayern Monaco, Benjamin Pavard si imbarcherà su un aereo che lo porterà a Milano. L'attesa è spasmodica per l'Inter e soprattutto Inzaghi che ha ribadito in più di un'occasione la necessità di avere a disposizione un difensore forte dopo la partenza di Skriniar. Come sottolinea Repubblica, il tecnico è convinto – e con lui i dirigenti – che il francese possa fare la differenza, sia quando si tratta di attaccare, sia quando ad attaccare sono gli avversari.

"L’arrivo a Milano di Benjamin è ormai solo questione di tempo. Ieri non si è allenato con il Bayern, ufficialmente per ragioni di salute. Potrebbe trattarsi di una brutta allergia al ruolo di terzino, che fa così bene ma che non gli piace. Se ha accettato con entusiasmo l’idea di trasferirsi alla Pinetina è infatti per la prospettiva di giocare come centrale alla Bastoni, ma dall’altra parte del campo. È lì che si trova a suo agio, dai tempi delle giovanili al Lille, dove pure è stato provato come mediano. A chiamarlo a Milano sono stati anche gli amici. L’attaccante Thuram, suo compagno in nazionale, come anche Rabiot e Theo Hernandez. Il portiere Sommer, con cui ha condiviso metà stagione al Bayern".