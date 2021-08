Pedullà: “Lukaku-Chelsea? Ecco come sono andate le cose: Zhang gli ha detto…”

La ricostruzione della vicenda Lukaku proposta da Alfredo Pedullà attraverso il suo profilo Twitter

Si susseguono ricostruzioni su come sia andata davvero tra l'Inter e Romelu Lukaku dopo le avances del Chelsea. Alfredo Pedullà ha provato a far chiarezza con la sua versione dei fatti: "Lukaku e la ricostruzione vera. Lui ha detto: “Voglio andare”. Zhang ha risposto: “Vai, alle cifre che dico io”. Il Chelsea lo aveva cercato in vacanza tramite il suo agente, preannunciando che sarebbe andato fino in fondo", ha scritto su Twitter.