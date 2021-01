Pedullà: “Inter, la verità su Eder e Caicedo. Ecco la richiesta di Pellè. L’opzione più concreta…”

Ospite in collegamento su Sportitalia, il giornalista e noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato degli ultimi aggiornamenti e delle notizie legate ai movimenti dell’Inter: “I nerazzurri non prendono Caicedo, la Lazio non lo cede. Vecino? È più dentro che fuori, sta rientrando. Riflettori puntati su Pinamonti (viaggia la trattativa con il Benevento) ed Eriksen“.

Pedullà parla anche del possibile cambio d’agente da parte di Rodrigo De Paul: “Raiola è avanti ma De Paul deve risolvere col suo agente e ancora non l’ha fatto“.

La quarta punta? Pedullà non ha dubbi: “L’Inter non è su Eder. Pellè ha chiesto un contratto di un anno e mezzo, in nerazzurri vogliono fare al massimo sei mesi. Gervinho è l’opzione più concreta perché vuole andare via da Parma. Il Papu Gomez è un’opportunità per tutte le big”.