Repubblica – Serie A, ecco il piano Conte per ripartire: le date. Ma in chat tra i capitani…

Sono giorni caldi in merito alla possibilità di ripresa del campionato di Serie A. Dopo l’ufficialità della ripartenza della Bundesliga, anche il Governo italiano sta lavorando per garantire al sistema calcio un riavvio in sicurezza. E Repubblica, nella sua edizione odierna, spiega il piano del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Se giovedì 14 maggio la curva dei contagi da coronavirus in Italia dovesse continuare a scendere, gli allenamenti di gruppo potrebbero anche riprendere prima di lunedì 18.

Così diventerebbero concreti lo sblocco della Serie A il 14 giugno e la sua conclusione entro fine luglio, con la Champions ad agosto, secondo volontà Uefa. I contratti, che scadono il 30 giugno, verrebbero prolungati fino al 31 agosto, da linee guida Fifa, con deroga della Figc. È il piano politico per la ripartenza: Conte sulla scia della Merkel e della Bundesliga. Ma si oppongono all’idillio i nuovi casi di contagio tra i calciatori, che non mascherano la preoccupazione. In Serie A i capitani si manifestano crescente inquietudine via chat: la presa di posizione è nell’aria“.