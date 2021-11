Plusvalenze, Juventus indagata per falso in bilancio: inchiesta su Agnelli, Nedved e Paratici

Plusvalenze e movimenti di mercato degli ultimi tre anni juventini sono diventati un’ipotesi di accusa per la Procura di Torino

Non un bel momento in campo per la Juventus, ma nemmeno nelle vicende fuori dal terreno di gioco. Perché come riporta il Corriere della Sera, infatti, la Guardia di Finanza ha avviato un'inchiesta ai danni del club bianconero per falso in bilancio legata al caos plusvalenze. Scrive il quotidiano: " Plusvalenze e movimenti di mercato degli ultimi tre anni juventini sono diventati un’ipotesi di accusa per la Procura di Torino, che giovedì sera ha mandato la Guardia di finanza ad acquisire documenti nella sede del club.