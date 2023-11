Inter, leggera preoccupazione su Dumfries: “Se Inzaghi potesse, ecco cosa farebbe”

E' montata l'ansia ieri quando Denzel Dumfries si è fermato in allenamento. Simone Inzaghi ha poi confermato in conferenza come si trattasse solo di stanchezza, ma, per Tuttosport, l'apprensione c'è: "Su di lui aleggia una certa preoccupazione, o meglio la volontà di trattarlo con i guanti per evitare qualsiasi tipo di possibile problema. Ieri infatti l’esterno olandese, dopo aver iniziato il riscaldamento con i propri compagni di squadra, si è accomodato in panchina durante il torello per stanchezza e per evitare anche possibili contrasti con gli altri nerazzurri. Il che comunque certifica una certa apprensione sull'atleta, per un’ansia per il momento da collegare a una condizione non smagliante del laterale.