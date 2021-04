Bologna-Inter, formazioni probabili: Conte non rinuncia ad Eriksen. Risolto…

L'allenatore nerazzurro non rinuncerà al danese che era in ballottaggio con Gagliardini. De Vrij parte probabilmente dalla panchina

Alla fine la spunterà Eriksen . Nonostante sia stato in giro per l'Europa con la Danimarca per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022, il danese potrebbe essere titolare nella partita contro il Bologna. Centrocampo che vince non si cambia e se tutto andrà bene con lui ci saranno sia Brozovic che Barella.

Alla vigilia della gara tra Inter e Bologna c'era il dubbio su un impiego del giocatore, con Gagliardini speranzoso in una chance da titolare perché era rimasto alla Pinetina a disposizione di Conte. Ma l'allenatore nerazzurro ha trovato feeling e forza con Chris in mezzo al campo e gli serve che faccia del suo meglio contro la squadra di Mihajlovic .

Nel mirino c'è la nona vittoria consecutiva che manca dal 2007 e soprattutto c'è a mandare un messaggio alle rivali sulla consistenza della squadra interista. De Vrij invece dovrebbe rimanere in panchina. Dopo aver contratto il coronavirus è rimasto per dieci giorni in isolamento, lontano dai campi di allenamento. Sicuramente sarà riuscito a lavorare a casa e avrà fatto i compiti che gli ha assegnato Conte, ma il favorito per la gara del Dall'Ara resta Ranocchia. A sinistra, al posto di Perisic affaticato, Young è favorito su Darmian. Queste le formazioni che secondo La Gazzetta dello Sport scenderanno in campo dal primo minuto: