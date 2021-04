Lautaro, sorpresa e irritazione per “Agustina agente”. Ma nessuna smentita su…

Secondo il quotidiano, dopo la smentita di Agustina, la situazione rimane aperta visto il silenzio dei suoi agenti

"Le indiscrezioni provenienti dall’Argentina sottolineano che Beto Yaque e Rolando Zarate, gli agenti storici di Lautaro Martinez, fossero furibondi dopo l’ennesima notizia non corrispondente alla verità, circolata sul proprio assistito. Ma a differenza di qualche mese fa, quando prontamente avevano seccamente tacciato come «fake news» una possibile partnership con Jorge Mendes per portare via Lautaro da Milano, oggi i rappresentanti del Toro hanno scelto la via del silenzio. Nessun commento ufficiale, o ufficioso, sulla situazione. E di conseguenza nessuna definitiva smentita sulla possibilità che papà Martínez – o qualche agenzia rivale - prenda davvero la procura del ragazzo di Bahia Blanca. Resta difficile pensare ad un benservito - sorprendente e non preventivabile - ai due professionisti, ma le non risposte degli agenti lasciano aperte plurime interpretazioni", spiega Tuttosport.