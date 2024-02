Ionut Radu resta al Bournemouth. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che racconta come il portiere romeno, in prestito dall'Inter al club inglese, non lascerà la Premier League nonostante l'interesse di alcuni club, tra i quali Udinese e Metz dopo la trattativa saltata con l'Al Shabab:

"Alla fine però Ionut Radu è destinato a restare in prestito al Bournemouth. Nonostante nel club inglese finora non abbia trovato spazio. L'Inter avrebbe detto ok alla fine del prestito, a patto che il portiere trovasse una nuova sistemazione lontano da Appiano. Ciò, a pochi minuti dalla chiusura del mercato italiano, non è successo e tutto porta a pensare che fino a giugno non si muoverà dalla Premier".