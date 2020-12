Inter, da recuperare parvenza di sintonia tra Eriksen e Conte. “Ecco cosa serve a Chris”

Gli occhi di tutti, addetti e lavori e tifosi, ieri erano puntati su Christian Eriksen. Al danese è stata infatti concessa una bella opportunità dopo settimane di panchina e ingressi nel finale di gara. L’avrà sfruttata? Il Corriere dello Sport la pensa così: “Il gol lo stava trovando all’inizio, quando Cragno ha sfoderato una delle sue tante prodezze di giornata. Piuttosto, c’è da recuperare una parvenza di sintonia tra il danese e Conte. Rispetto ai soli quindici minuti, recuperi esclusi (si è “goduto” soprattutto quelli…) delle precedenti otto partite tra campionato e Champions League, la titolarità in questo Cagliari-Inter è già qualcosa.

Per lasciare da parte gli imbarazzi di un impiego col contagocce, segno tangibile di un’esclusione dal progetto che già si toccava con mano. Nel senso che c’è modo e modo di subentrare. Il centrocampo anti-Napoli per mercoledì è tutto da definire, dipenderà pure dalle condizioni di Vidal. La continuità è quel che servirebbe al danese. Mentre Conte ha definito Sensi ancora lontano dalla miglior condizione, quindi Eriksen resta tra gli indiziati anche per il turno infrasettimanale. Qualità dispensata senza ancora i dovuti ritmi, perlomeno questa versione del danese non è stata la più malinconica”.