Anche Repubblica, nella sua edizione odierna si è dedicata al futuro societario dell'Inter, con il fondo Oaktree che attualmente non sembra propenso a riscadenziare il prestito concesso a Steven Zhang con scadenza maggio 2024. Ecco i possibili scenari secondo il quotidiano: "Se Zhang e Oaktree non dovessero trovare una quadra per riscadenzare il prestito, ci sono due ipotesi sul tavolo. La prima: il proprietario dell’Inter potrebbe rimborsare il creditore trovando i soldi altrove. A questo piano B stanno lavorando i due advisor di Zhang, Goldman Sachs e Raine Group, che starebbero dialoganco con almeno due fondi, che potrebbero garantire i soldi necessari per chiudere il finanziamento .

Ma i tempi sono stretti, per portare a termine l’operazione servirebbero sei settimane. La seconda ipotesi è che Oaktree entri nella gestione dell’Inter. Questo scenario si potrebbe realizzare o per insolvenza di Zhang — e sarebbe l’ipotesi peggiore per l’attuale proprietà dell’Inter, che perderebbe il club — o come effetto di un accordo fra le parti. Di certo, la definizione della situazione si avrà a breve. L’intenzione di Oaktree era di chiudere la vicenda entro metà marzo, termine che è poi stato spostato di due settimane. Per l’inizio di aprile si avrà una soluzione. Ci sarebbe poi la possibilità teorica che il club sia venduto a breve, ma nessuno ha fatto una due diligence sulla società negli ultimi tre anni".