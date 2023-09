Retroscena Inter: c’era questo nome in caso di mancato arrivo di Pavard

In caso di mancato via libera del Bayern per Pavard, l'Inter avrebbe virato con decisione su questo nome per la difesa

L'Inter nelle ultimissime ore di mercato ha chiuso per Benjamin Pavard come rinforzo per la difesa di Simone Inzaghi. Il francese è arrivato dopo una lunga trattativa per 30 milioni più 2 di bonus. Il Bayern Monaco ha cercato a lungo il sostituto, ma alla fine lo ha ceduto senza averlo trovato.