Inter, retroscena Pavard: ecco come ha chiesto a Tuchel di liberarlo. Toni molto accesi

"Affronta a quattr’occhi Tuchel, si racconta di un colloquio dai toni molto accesi nell’ufficio dell’allenatore. Pavard chiarisce che il suo tempo a Monaco è terminato. Che in ogni caso per la stagione in corso il Bayern non avrebbe potuto contare su di lui, perché mentalmente con la testa aveva già staccato la spina. Pavard sbatte i pugni, chiede di essere liberato. E a quel punto anche Tuchel capisce. Il difensore può finalmente imbarcarsi per Milano. E senza aspettare l’arrivo di un sostituto che il Bayern, per la verità, non avrebbe acquistato neppure nei giorni successivi. Peraltro, l’Inter non era neppure l’unico club interessato al francese. Perché al Bayern, nel mese di agosto, è arrivata anche una proposta di un club arabo. Ma la chiusura, anche qui, è stata netta. Benji era interista già molto prima di sbarcare a Milano", rivela Gazzetta.