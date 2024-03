Non è ancora certo l'esito delle trattativa tra Steven Zhang e Oaktree per il rifinanziamento del prestito a Suning, controllante dell'Inter

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, non tutti i vertici del fondo americano sarebbero convinti di concedere altri due anni (a tassi d'interesse più alti) a Steven Zhang, presidente nerazzurro:

"Come premesso, nonostante l’ottimismo fatto trapelare da Steven (anche nel recente colloquio con Sala), Oaktree non ha ancora accettato. Tra i vertici del fondo americano non mancano le perplessità. La convinzione, infatti, è che, pur incassando subito quei 100 milioni, il resto tra i 275 del prestito e i nuovi interessi non verrà comunque restituito nemmeno alla nuova scadenza. Il problema, però, è che Oaktree, come noto, una volta riscattate le azioni del club nerazzurro, non avrebbe intenzione di prendersi carico della gestione della società".