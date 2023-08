Romano: “Here we go, Sommer è dell’Inter. I tempi dell’arrivo e le cifre”

Yann Sommer è finalmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il portiere svizzero era il prescelto fin dal primo giorno, il sostituto designato di Andre Onana. E così sarà alla fine. L'Inter pagherà al Bayern Monaco 6 milioni di euro, il prezzo della clausola ma li pagherà in 2 rate invece che in un'unica soluzione.

Sommer sarà in Italia domenica sera e lunedì sosterrà le visite mediche. E' arrivato anche l'Here We Go di Fabrizio Romano.