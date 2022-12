Ronaldo: “Grazie all’Inter sono diventato Fenomeno. Cinque anni bellissimi”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Ronaldo, ex calciatore, ha parlato così dell'assenza dell'Italia dai Mondiali e non solo: "Ho reagito con tristezza, l'Italia è una grande nazione che gioca a calcio: gli italiani sono innamorati del calcio, tutti vorrebbero vedere l'Italia ai Mondiali. Ci sarà qualcosa che non va perché non partecipano da due edizioni di fila, bisogna fare un lavoro specifico per tornare a giocarne uno.