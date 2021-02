Sacchi: “Barella ha tre qualità fondamentali. Quando veniva nelle nazionali giovanili…”

È l’uomo del momento. Nicolò Barella è il giocatore che più rappresenta lo spirito Inter: corre, lotta, non si arrende mai. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi elogia il centrocampista nerazzurro che sta attraversando un grande momento di forma. “Chi cerca il prototipo del calciatore moderno guardi Nicolò Barella e sarà soddisfatto. L’interista gioca per la squadra e con la squadra, attacca e difende, aggredisce con coraggio e lotta per riconquistare il pallone. Così facendo dimostra di possedere tre qualità fondamentali per un campione: intelligenza, umiltà e conoscenza“.

“Seguo Barella da quando era un ragazzino: veniva nelle nazionali giovanili di cui ero il direttore tecnico. Non era un fenomeno, era fisicamente gracile, non aveva una tecnica sopraffina, eppure è riuscito ad arrivare ad altissimi livelli. Ciò significa che alla base di qualsiasi impresa ci sono sempre il lavoro, l’allenamento, lo spirito di sacrificio, il desiderio di migliorarsi giorno dopo giorno. E, dettaglio tutt’altro che trascurabile, c’è la volontà di mettere il gruppo in cima ai propri pensieri: in questo modo l’egocentrismo, malattia del calcio moderno (e non solo del calcio), viene combattuto e sconfitto”, è quanto si legge nell’edizione cartacea della Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)