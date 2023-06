Sala ai Consiglieri: “Se non volete lo stadio ditelo, mai sentita proposta sensata”

"Allora io preferisco che voi diciate che siete contro lo stadio, che non va fatto. Almeno c'è un elemento di chiarezza, io non voglio fare il paladino delle squadre ma voglio essere pragmatico. Se volete che lo stadio non venga fatto ditelo ma secondo me non è la soluzione giusta per Milano", ha aggiunto. Sala ha poi parlato dell'impossibilità di tenere due stadi, il Meazza e un nuovo impianto vicino, perché sarebbe "inaccettabile" per gli abitanti del quartiere che avrebbero 160 giorni di eventi all'anno. "Non avete fatto una proposta sensata in due anni e mezzo - ha detto Sala ai consiglieri -, se l'avete qualcuno si alzi in piedi ora e dica che c'è una proposta e che venga condivisa dalle società. Io non l'ho sentita in due anni e mezzo".