Beppe Sala: “Stadio? Rigidità era su volontà di non perdere San Siro. Volumi ancora alti”

Dalle colonne de Il Giornale, al quale ha rilasciato un’intervista sulla ripartenza di Milano dopo il coronavirus, Beppe Sala ha parlato anche della realizzazione del nuovo stadio. «Meno rigidità per non vedere sfumare il progetto? Le rigidità sono sulla volontà di non perdere San Siro e di limitare le nuove costruzioni. Il nuovo progetto mi piace perché salva il vecchio stadio che accoglierà altri sport e per la maggioranza gratuiti. La richiesta di volumetrie è ancora alta, ma spero si trovi un buon accordo da votare in Consiglio comunale», ha detto.

(Fonte: Il Giornale)