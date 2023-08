Quella contro il Salisburgo per l'Inter sarà la penultima uscita prima del debutto in campionato contro il Monza. Sommer subito in campo

Gianni Pampinella Redattore

Quella contro il Salisburgo per l'Inter sarà la penultima uscita prima del debutto in campionato contro il Monza. Come sottolinea il Corriere dello Sport, alla Red Bull Arena ci sarà l'esordio dell’ultimo arrivato, Yann Sommer, che dopo un solo allenamento con i compagni è pronto a scendere in campo. "Per il portiere elvetico si tratterà del primo banco di prova non tanto sulla reattività tra i pali, quanto per cominciare ad assorbire i dettami della costruzione dal basso voluta da Inzaghi".