Samardzic, è il papà l’ostacolo. Retroscena: “Ieri aveva 2 appuntamenti con l’Inter ma…”

È dunque a papà Mladen e solo a lui che bisogna guardare per trovare il vero ostacolo in questa clamorosa storia di calciomercato

"È dunque a papà Mladen e solo a lui che bisogna guardare per trovare il vero ostacolo in questa clamorosa storia di calciomercato che ieri ha vissuto l’ennesimo colpo di scena". Apre così il Messaggero Veneto il suo focus sulla trattativa Inter- Lazar Samardzic , che ieri ha visto l'ennesimo spiacevole avvenimento.

Lo spiega bene il quotidiano: "L’entourage Samardžić non ha varcato la soglia della sede dell’intera gli orari stabiliti: il mio appuntamento era fissato alle 14, ed è andato a vuoto così come secondo entro le 22, la Dead line fissata dall’Inter che adesso è davvero irritata con la famiglia serba, e non certo con l’Udinese a cui ha passato la palla per cercare di sbloccare la trattativa da cui potrebbe essere slegato l’arrivo in Friuli di Giovanni Fabián, particolarmente gradito dall’Udinese".