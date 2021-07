Inter, cambia tutto per Satriano: “Ausilio esaudisce questa richiesta di Inzaghi”

Martin Satriano è assoluto protagonista di questo precampionato nerazzurro: ora per il suo futuro può davvero cambiare tutto

E' Martin Satriano l'MVP del precampionato disputato sin qui dall'Inter. Il centravanti uruguaiano è infatti a quota nove reti realizzate nelle amichevoli giocate in queste settimane e sta davvero convincendo Simone Inzaghi, facendogli cambiare tutti i piani. Spiega infatti Calciomercato.com: "Inzaghi è rimasto piacevolmente sorpreso dalle qualità di questa giovane punta, tanto da aver chiesto di poterlo allenare per ancora un paio di settimane, ovviamente al fine di testarlo anche in amichevoli più impegnative.

Ausilio soddisferà l’esigenza del tecnico e per questo motivo il ds ha messo in attesa tutte le pretendenti che nelle ultime settimane avevano mosso qualche passo, su tutte il Bruges, che continua a insistere. Per adesso, dunque, Satriano rimarrà ad allenarsi in Pinetina, tra un paio di settimane e ne riparlerà, magari avendo le idee ancora più chiare. Da viale della Liberazione hanno una certezza, tenere Satriano come quarta punta avrebbe un senso, ma bisogna capire se si può correre il rischio. Tenerlo invece come quinta punta, non sarebbe conveniente né per il club né per la crescita del calciatore".