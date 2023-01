Scambio Brozovic-Kessie, Biasin fa chiarezza: “Per il momento l’Inter…”

Nelle ultime ore è circolata la voce di un possibile scambio tra Inter e Barcellona che vedrebbe coinvolti Brozovic e Kessie . Su Twitter Fabrizio Biasin chiarisce che al momento non è arrivata nessuna proposta in casa nerazzurra.

"Per il momento l’Inter non ha ricevuto alcuna proposta dal Barcellona per uno scambio Brozovic-Kessie. Ripetiamo, per il momento".