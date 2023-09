FCIN1908 / Inter, nuovo guaio fisico per Sensi: risentimento muscolare al quadricipite

Nuovi guai fisici per Stefano Sensi . Come appurato da FcInter1908.it , il centrocampista nerazzurro oggi ha eseguito una valutazione clinica e strumentale. Risultato? Risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra.

Il giocatore, fuori dalla lista Champions e quindi non a disposizione per la gara con la Real Sociedad, è stato vittima dell'ennesimo infortunio. In un periodo ricco di partite, la presenza del giocatore sarebbe stata importante per far rifiatare qualcuno nella rosa nerazzurra. Inoltre Sensi è stato protagonista di un buon pre-campionato, ma l'ennesimo infortunio lo mette fuori causa.