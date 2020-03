Serie A, le richieste dei club al Governo: sgravi fiscali e il ritorno delle sponsorizzazioni…

In attesa di capire quando e se si potrà ripartire, il calcio è pronto a sottoporre al Governo una serie di proposte per limitare i danni dal punto di vista economico. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i club hanno in mente una serie di misure da richiedere: “La prima richiesta è relativa agli sgravi fiscali: non basta rinviare di un mese il pagamento delle tasse come concesso alle imprese. Serve una defiscalizzazione: la Lega chiederà di non pagare alcune tasse per il periodo in cui il campionato starà fermo. Sono state inoltre studiate due formule per aumentare grazie allo Stato gli introiti. La prima riguarda la creazione di un nuovo gioco, ancora tutto da studiare, i cui introiti andrebbero al mondo del pallone per un periodo di tempo da definire (un triennio?)”, sottolinea il quotidiano.

La seconda richiesta riguarderebbe la possibilità di devolvere al calcio una percentuale dalle scommesse sugli eventi sportivi:”I soldi finirebbe in un fondo per la costruzione di nuovi impianti, dagli stadi ai centri sportivi. Un’idea quest’ultima che potrebbe essere allargata a tutti gli sport con il beneplacito del Coni che giovedì terra la sua Giunta straordinaria. E poi c’è il decreto Dignità da “cancellare”, con l’obiettivo di rendere di nuovo legali le sponsorizzazioni legate al mondo delle scommesse che dalla scorsa estate sono state bandite. Si parla di decine di milioni di euro”.

(Corriere dello Sport)