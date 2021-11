Inter, Ausilio a Mediaset: “Stasera obbligo vincere. Rinnovi? Prima Barella, poi Brozovic e…”

Fra campo e mercato. Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha parlato non solo della partita contro lo Sheriff, ma ha affrontato anche il tema rinnovi

UN SOLO RISULTATO - "Dobbiamo vincere per scavalcare lo Sheriff e metterci nelle condizioni di guardare solo a noi e non ai risultati delle altre. Oggi c’è un solo risultato per noi. Abbiamo intrapreso una strada giusta, Inzaghi ha iniziato a lavorare con tutti i giocatori solo da metà agosto, poi ci sono state le soste per le nazionali, ma è riuscito a dare un’identità alla squadra e riprendere il cammino dello scorso anno".