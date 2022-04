Pupillo di Zhang e insostituibile per Inzaghi: Skriniar colonna portante dell’Inter

Il difensore dell'Inter è uno dei giocatori più apprezzati dal presidente che vuole il rinnovo fino al 2026 in tempi brevi

"Quanto sia insostituibile per Inzaghi lo raccontano i numeri: è il giocatore di movimento, dunque Handanovic escluso, più impiegato in questa stagione. Passaggio da non sottovalutare: è uno dei calciatori più apprezzati dal presidente Zhang, peraltro. E nelle ultime due stagioni è cresciuto enormemente anche nella gestione del suo temperamento: un solo cartellino giallo lo scorso campionato, appena tre quest’anno, dunque neppure una giornata di squalifica rimediata. Nel piano scudetto di Inzaghi è una colonna portante: per lui non c’è turnover, solo maglie assicurate e problemi per i centravanti avversari (chiedere a Vlahovic). L’Inter immagina il futuro con lui. Ma ora bisogna passare ai fatti, per non ingolosire e non accendere ancor di più la fantasie altrui", sottolinea La Gazzetta dello Sport.