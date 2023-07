Sky – Sommer, Inter sicura di trovare l’intesa col Bayern. Totale disponibilità dal portiere

Il portiere svizzero del Bayern è il prescelto per sostituire Onana nell'Inter, il club nerazzurro è fiducioso per la chiusura dell'affare

Dopo la cessione di Onana, l'Inter non ha ancora trovato il sostituto. Individuato Sommer come primo portiere di Inzaghi, continua la trattativa per acquistarlo dal Bayern. Presto potrebbero esserci delle novità positive sull'affare.