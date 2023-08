L'Inter non ha ancora un portiere e il tempo passa. Il Bayern non ha ancora detto sì alla cessione dello svizzero

Continua la trattativa tra l'Inter e il Bayern Monaco per Sommer . L'Inter ha l'esigenza di chiudere il prima possibile per dare a Inzaghi un portiere, i tedeschi prima di cedere il giocatore hanno bisogno di trovare un sostituto. Ma l'affare non sembra potersi sbloccare in giornata.

"Il Bayern Monaco continua a non liberare Sommer: il club tedesco non ha ancora chiuso l’acquisto del sostituto e dunque non concede il via libera. L’Inter si sta spazientendo. In viale della Liberazione sono fiduciosi di sbloccare l’operazione entro le prossime 48 ore", scrive La Gazzetta dello Sport.