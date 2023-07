Yann Sommer è la priorità dell'Inter. Da giorni il club nerazzurro tratta con il Bayern Monaco per chiudere la trattativa e dare a Simone Inzaghi il portiere titolare dopo la partenza di Onana. Intanto contro il Manchester City, lo svizzero è stato messo in campo dal 1'. "Tuchel ha voluto lanciare il messaggio che lo lascerà andare solo nel momento in cui avrà un sostituto. E, suo malgrado, Sommer si è adeguato. Del resto non è il caso di mettersi a fare un braccio di ferro. Il rapporto tra i club è ottimo, ma soprattutto il futuro del portiere è già stato stabilito", sottolinea il Corriere dello Sport.