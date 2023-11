Inter, decisione a sorpresa di Inzaghi: niente ritiro. Convocazione domattina: ecco il motivo

Decisione a sorpresa per il tecnico dei nerazzurri che non terrà la squadra a dormire in ritiro ad Appiano, ma fissa la convocazione a domattina

"Mente sgombra e serenità possono fare la differenza. Forse anche per questo Simone Inzaghi ha deciso un po’ a sorpresa di annullare il ritiro pre gara dell’Inter e di partire per Torino soltanto domani mattina in pullman, a poche ore dalla supersfida contro la Juve. Oggi il tecnico sarà in conferenza stampa, nel pomeriggio dirigerà l’ultimo allenamento e poi darà a tutti i convocati appuntamento per domani mattina alla Pinetina: una sera in più in famiglia, dopo gli impegni delle nazionali, può essere vitamina vincente", rivela La Gazzetta dello Sport.