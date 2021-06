Nuovo stadio San Siro, ultimi documenti da Inter e Milan al Comune: la situazione

Gli ultimissimi aggiornamenti sulla vicenda che riguarda l'impianto dove giocano le sfide casalinghe le due milanesi

Alessandro Cosattini

Dopo le parole di ieri del presidente del Milan, Paolo Scaroni, arrivano novità sul tema San Siro. “Mi sembra non ci sia più nessun ostacolo, a parte le elezioni a Milano e non sarei stupito di uno spostamento della decisione dopo le Comunali. Questo regalo alla città di Milano, economico e sportivo, che avviene dopo un periodo difficile, mi sembra un regalo irrinunciabile. Sono convinto che lo faremo”, ha detto il presidente rossonero. E oggi sono arrivati ulteriori aggiornamenti sulla questione stadio per Inter e Milan.

Come sottolineato da Calcio e Finanza, “sono arrivati in Comune nella giornata di sabato gli ultimi documenti firmati Milan e Inter sul dossier del nuovo stadio di San Siro. Si tratta soprattutto di integrazioni relative alle proprietà, nuovi chiarimenti richiesti mesi fa dal Comune alle società per far luce sugli assetti azionari dei due club. Ora la palla ritorna a Palazzo Marino, dove bisognerà esaminare le carte e poi nel caso concedere un ulteriore via libera alla dichiarazione di pubblico interesse dell’opera, condizione essenziale per accelerare l’iter di costruzione del nuovo impianto”, si legge.

Il Corriere della Sera oggi si sofferma in particolare sulle tempistiche, non veloci, della questione stadio per Inter e Milan. Senza tralasciare l'aspetto politico della vicenda: “La sensazione è che ci vorranno ancora mesi per arrivare al sì definitivo del Comune. Anche perché l’intera pratica dovrà comunque ripassare dall’esame del Consiglio comunale, la cui maggioranza di centrosinistra è fortemente divisa al proprio interno sull’opportunità urbanistica di un nuovo stadio”.