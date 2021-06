Stadio, Scaroni: “Su solidità finanziaria Inter dubbi sciolti. Resta un solo ostacolo”

Il presidente del Milan ha parlato della costruzione del nuovo impianto sportivo a Milano alla luce dell'incontro con il sindaco

Il numero uno rossonero, in un'intervista concessa a GR Parlamento, ha detto: «La giunta attuale potrebbe infatti rimandare a dopo le votazioni la data dell'approvazione del progetto. Che caldeggiano in molti in città, compreso il sindaco Beppe Sala, con il quale ho un rapporto continuo. Le voci contrarie sono rimaste in poche. Lo stadio è un regalo irrinunciabile per la città di Milano, sono convinto che si farà. Mi auguro di poter arrivare alla realizzazione dell'impianto entro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. Mi sento tranquillo a riguardo».