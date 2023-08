Standard – Inter, in arrivo rilancio per Scamacca. Questa la proposta al West Ham

L'Inter vuole chiudere il prima possibile per l'attaccante italiano e secondo il portale inglese sta per alzare l'offerta

L'Inter è pronta ad aumentare l'offerta per Gianluca Scamacca a 25 milioni di euro più bonus, il club nerazzurro sta accelerando per far firmare il prima possibile l' attaccante del West Ham. Gli inglesi la scorsa settimana hanno rifiutato un'offerta iniziale di 22 milioni di euro dall'Inter per Scamacca.