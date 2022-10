Il Sun si scusa con Lukaku: “Ecco il motivo dell’errore. Ci assumiamo le nostre responsabilità”

Il Sun chiede scusa a Romelu Lukaku. Il tabloid inglese ha postato un articolo (poi cancellato) in merito a Lukaku intento a fumare una sigaretta. Il quotidiano ha cancellato l'articolo perché non si trattava del belga ma di un'altra persona.

"Prima abbiamo postato un'immagine non corretta e una storia su Romelu Lukaku sul nostro sito. Abbiamo ottenuto la foto da un'agenzia che aveva, non correttamente, identificato la persona in Romelu Lukaku ma ci assumiamo le responsabilità del nostro errore per non aver controllato a dovere, prenderemo provvedimenti ad evitare che questi errori si verifichino di nuovo. Porgiamo le più sincere scuse al signor Lukaku".