Fortune Global 500 – Suning.com vola, fatturato a quasi 39 mld: “Sarà crescita inarrestabile”

Suning continua a innalzare il suo valore e a confermare la sua stabile presenza all’interno dei principali colossi del mondo. Come riportato da Calcio e Finanza, infatti, la celebre rivista Fortune ha stilato l’annuale classifica Fortune Global 500, ovvero la graduatoria delle 500 aziende più importanti del mondo. E Suning, azienda che fa capo alla famiglia Zhang, proprietaria anche dell‘Inter, si piazza al 324° posto. Un piazzamento che rappresenta un miglioramento rispetto al 2019, quando la stessa Suning figurava in 333a posizione.

I numeri dell’azienda di Nanchino sono spaventosi: fatturato pari a 38,97 miliardi di dollari, profitti per 1,424 miliardi, asset per 34 miliardi e un valore di mercato pari a 13,7 miliardi. Tutti dati che la issano all’81° posto fra le principali aziende cinesi.

A tal proposito, riporta Calcio e Finanza, Zhang Jindong ha dichiarato: “Dieci anni di sviluppo sono legati all’innovazione, mentre un secolo di sviluppo è legato ai servizi. Per Suning.com tutte le decisioni prese dipendono sempre in prima istanza dall’esperienza del consumatore“.

Su Suning.com, invece, è apparso questo comunicato che spiega quelle che sono le intenzioni future del colosso di Nanchino:

“Dall’inizio della sua trasformazione, nel 2009, da online a offline, Suning.com si è affermata come azienda leader di smart retail in Cina, grazie alla sua completa integrazione tra attività retail online e offline. Guardando al futuro, Suning.com continuerà a concentrarsi nella valorizzazione degli utenti e ad approfondire la sua offerta, tenendo come suo core business il retail. Fedeli al proprio impegno nei servizi, concentrandosi sulla valorizzazione a lungo termine degli utenti e dei rivenditori e massimizzando il suo ecosistema retail, Suning.com continuerà la sua inarrestabile crescita nel mercato del retail“.

