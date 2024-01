Supercoppa, Marotta: “Format a 4 squadre molto più stimolante. Senza i supplementari…”

L'Inter è a caccia della terza vittoria consecutiva in Supercoppa. La squadra di Inzaghi si cimenterà nella nuova formula della competizione che non prevede più una partita secca, ma due. Intanto Beppe Marotta commenta così il torneo: "Credo che il made in Italy rappresenti un patrimonio della nazione, è giusto divulgarlo all’estero. Il format a 4 squadre? È molto più stimolante e gradevole".