Supercoppa, Napoli e Fiorentina minacciano di non partecipare. Lega: “Pronte Milan e Atalanta”

"La prima partita sarebbe Napoli-Fiorentina (è previsto che la vincitrice del campionato inauguri il torneo), a seguire Inter-Lazio. Il turno di campionato dell’Epifania, che le quattro squadre coinvolte avrebbero dovuto saltare secondo la disposizione iniziale, vedrà ora tutta la Serie A in campo tra 6 e 7 gennaio. Cambia, per i club interessati, la 21a giornata, prevista per il week-end del 20-21 gennaio. Napoli e Fiorentina, contro Sassuolo e Bologna, dovrebbero anticipare a mercoledì 17 gennaio, una partita alle 18.30, l’altra alle 20.45. Inter e Lazio (avversarie Atalanta e Torino) in campo giovedì 18, da dividersi negli stessi orari. La 22a di A, prevista per il fine settimana del 27-28 gennaio, potrebbe prevedere le quattro squadre in campo tra il lunedì (le due che rientreranno per prima) e il martedì successivo (le due finaliste): unico dettaglio ancora da definire. Conseguenze anche sulla Coppa Italia. Gli ottavi di finale del 10 e 17 gennaio 2024, verranno anticipati al 3. Il quarto di finale del 31 gennaio ricollocato al 10. Il motivo dello spostamento delle date di Supercoppa, annunciato la settimana scorsa, è l’affollamento del calendario arabo, compresso dalla Supercoppa spagnola e dal mondiale per Club.

"Nel Consiglio di Lega, e nella successiva assemblea con De Laurentiis collegato, non erano emersi dubbi sulla partecipazione del Napoli. In serata le preoccupazioni fatte filtrare relative a un calendario fitto di impegni (eventuali ottavi Champions a metà febbraio...) e alla situazione in Israele. Il numero uno del Napoli avrebbe chiesto di giocare il trofeo in Italia: impossibile per i contratti già firmati. La Fiorentina (come accaduto di recente anche su altri temi) si è allineata alla posizione di De Laurentiis, spesso in opposizione con le scelte della Lega. Che stavolta ha fatto sapere di aver pronta la soluzione: Milan e Atalanta, nella classifica del 22-23 subito dopo Inter e Lazio, sarebbero pronte a subentrare", sottolinea Gazzetta.

