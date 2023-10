UFFICIALE / La Supercoppa italiana cambia programmazione. Le nuove date…

Cambiano le date della Supercoppa. “La Lega Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle Autorità sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024, della EA SPORTS FC SUPERCUP. Le nuove date verranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre”.

Così in un comunicato stampa la Lega Calcio ha annunciato che la Supercoppa cambierà giornate e programmazione come da richiesta delle autorità sportive arabe. E le prossime date non sono ancora state definite, se ne parlerà nella prossima assemblea di Lega del 9 ottobre.