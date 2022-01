GdS – Telefonata Draghi-Gravina, Serie A ferma 2 settimane? Ecco posizione Lega

L'indiscrezione della Gazzetta dello Sport riguarda gli ultimi sviluppi della questione sempre più rilevante

La rosea rivela anche il dettaglio di una telefonata tra il premier Mario Draghi e il presidente federale Gravina. Questo il focus: "Un colloquio senza nessuna tensione, e senza nessun out out. Ma con Draghi "preoccupato" che si è rivolto a Gravina per chiedergli lo stato dell'arte nel mondo del calcio in questo momento davvero complicato. Il presidente federale ha spiegato la fermata generalizzata di tutti i campionati, dalla B in giù (anche la C ha rinviato la giornata del 16 gennaio), compresi quelli dilettantistici e giovanili (che si prevede di riprendere il 30 gennaio). Ma ha anche fatto presente le difficoltà di calendario per la serie A. E il rischio di un'interruzione del percorso sul piano della tenuta del sistema. Stesse parole usate anche nell'assemblea di Lega. Per ora, l'orientamento dei club è quello di non fermarsi e di andare avanti, con la consapevolezza però che altri scenari potrebbero prodursi visti i dati dell'avanzamento della pandemia. In pratica, le porte chiuse nel giro di 2-3 settimane se le cose non migliorassero".