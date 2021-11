Ten Hag: “Altro tentativo per Onana? No, andrà via in estate. Non siamo contenti…”

Il tecnico parla della situazione del portiere e conferma che in estate andrà via dall'Ajax

Di tentativi ne sono stati fatti tanti, ma André Onana ha ormai preso la sua decisione: non rinnoverà con l'Ajax. Con il contratto in scadenza a giugno 2022, da gennaio il portiere potrà accordarsi con un altro club. Ormai non ci sono più dubbi che quel club sarà l'Inter. Intanto il camerunese, dopo 9 mesi di squalifica per doping, è tornato a disposizione di Ten Hag che parla così della situazione del suo giocatore: "Naturalmente non siamo contenti che non voglia prolungare il suo contratto, ma è sotto contratto con l'Ajax e ha ancora la motivazione per dare il cento per cento. Dobbiamo approfittarne. Abbiamo creato la squadra che è la migliore possibile", afferma il tecnico dei Lancieri.