"È uscito vestito, ma decisamente non sorridente, Romelu Lukaku: lui la cattiveria l'ha sempre avuta, ma sembra soffrire - tanto - le partite in cui emotivamente bisogna dare qualcosa in più. Tra andata e ritorno contro l'Inter non l'ha praticamente mai presa e se a San Siro non aveva avuto occasioni ieri ci sono state eccome. Anche nel finale di partita, quando il campo, che ha retto benissimo alle condizioni proibitive, era tutto a sua disposizione per pareggiare davanti a Sommer".